$81.46+0.2187.17+0.21

Не менее 16 человек погибли после взрыва в мечети на севере Афганистана

Не менее 16 человек погибли в результате взрыва в мечети в провинции Бадахшан, которая находится на севере Афганистана. Об этом сообщает издание Hasht e Subh со ссылкой на местные источники.

Не менее 16 человек погибли после взрыва в мечети на севере Афганистана
© 123RF/annmaysnz

По информации СМИ, при взрыве в том числе погиб полевой командир "Талибана" (движение признано террористической организацией, запрещенной в России). В морг областной больницы в Бадахшане доставили тела 16 человек.

В газете уточнили, что число не является окончательным, так как машины скорой помощи продолжают доставлять в медучреждение погибших и раненых.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что обстановка в социально-экономической сфере Афганистана стремительно деградирует.

В качестве одной из причин таких последствий он назвал действия Вашингтона, Лондона и их союзников по блокированию незаконно замороженных афганских активов вместо того, чтобы направить деньги на гуманитарные нужды.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители