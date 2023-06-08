Не менее 16 человек погибли после взрыва в мечети на севере Афганистана

Не менее 16 человек погибли в результате взрыва в мечети в провинции Бадахшан, которая находится на севере Афганистана. Об этом сообщает издание Hasht e Subh со ссылкой на местные источники.

© 123RF/annmaysnz

По информации СМИ, при взрыве в том числе погиб полевой командир "Талибана" (движение признано террористической организацией, запрещенной в России). В морг областной больницы в Бадахшане доставили тела 16 человек.

В газете уточнили, что число не является окончательным, так как машины скорой помощи продолжают доставлять в медучреждение погибших и раненых.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что обстановка в социально-экономической сфере Афганистана стремительно деградирует.