Не менее 16 человек погибли после взрыва в мечети на севере Афганистана
Не менее 16 человек погибли в результате взрыва в мечети в провинции Бадахшан, которая находится на севере Афганистана. Об этом сообщает издание Hasht e Subh со ссылкой на местные источники.
По информации СМИ, при взрыве в том числе погиб полевой командир "Талибана" (движение признано террористической организацией, запрещенной в России). В морг областной больницы в Бадахшане доставили тела 16 человек.
В газете уточнили, что число не является окончательным, так как машины скорой помощи продолжают доставлять в медучреждение погибших и раненых.
Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что обстановка в социально-экономической сфере Афганистана стремительно деградирует.
В качестве одной из причин таких последствий он назвал действия Вашингтона, Лондона и их союзников по блокированию незаконно замороженных афганских активов вместо того, чтобы направить деньги на гуманитарные нужды.