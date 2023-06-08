Разрушение Каховской ГЭС: последние новости

После атаки ВСУ оказались разрушены задвижки Каховской ГЭС на Днепре, в итоге вода начала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению. Что сейчас происходит в зоне бедствия, и какие угрозы чрезвычайное происшествие создало для Запорожской АЭС — в материале «Рамблера».

Напомним, что 6 июня украинские военные нанесли серию ударов по станции, что привело к разрушениям на ГЭС. В Кремле назвали случившееся украинской диверсией, одна из целей которой — лишить Крым воды. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте.

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В свою очередь Украина обвинила Россию в разрушении плотины Каховской ГЭС. Существует также версия о том, что авария произошла из-за «старых повреждений». Компания «Укргидроэнерго» заявила, что станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Затоплены 35 населенных пунктов

После подрыва и разрушения Каховской ГЭС оказались затоплены 35 населенных пунктов Херсонской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо.

«В верховьях зоны затопления у Новой Каховки вода начала спадать, в низовьях — у Алешек и Голой Пристани — ожидается максимум наводнения, после чего также начнется спад воды», - пояснил он.

По словам главы региона, в зоне подтопления оказались Новая Каховка, Таврийск, Плодовое, Днепряны, Корсунка, Новые Лагеря, Песчаное, Райское, Масловка, Обрывка, Тополевка, Голая Пристань, Гладковка, Малые Копани, Таврийское, Старая Збурьевка, Забарино, Кардашинка, Большая Кардашинка, Малая Кардашинка, Коханы, Новая Збурьевка, Белогрудово.

Также пострадали населенные пункты Алешкинского муниципального округа: Алешки, Солонцы, Подстепное, Песчановка, Казачьи Лагеря, Крынки, Пролетарка, Великие Копани, Новая Маячка, Подо-Калиновка, Счастливое, Кинбурнская коса.

Владимир Сальдо отметил, что сейчас имеется в наличии около полусотни пунктов временного размещения для эвакуации жителей региона, попавших в зону бедствия, на почти три тысячи мест, в случае необходимости есть резерв еще на 5,5 тысяч.

В Херсонской области эвакуировано более 300 человек за сутки

С подтопленных территорий Херсонской области за сутки эвакуировано более трехсот человек, рассказали РИА Новости в МЧС России.

«За текущие сутки с подтопленных территорий эвакуировано более 300 человек, в том числе 70 детей», — сообщили в пресс-службе.

Всего эвакуированы 4 280 человек, среди них более 170 детей и 42 маломобильных человека. Вода затопила более 14 тысяч домов в 15 населенных пунктах Херсонской, со ссылкой экстренные службы пишет ТАСС.

«Также под водой оказалась территория Нижнеднепровского национального природного парка, пять кладбищ, скотомогильник, больница и детский сад», — пояснил источник издания.

По его данным, свыше 500 эвакуированных местных жителей размещены в трех пунктах временного размещения в Генической Горке, Железном Порту и Скадовске, среди них более 60 детей и восьми маломобильных граждан. Остальные жители разместились у родственников и знакомых.

При этом эвакуацию, по данным председателя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко осложняет то, что скорость течения Днепра выросла в десять раз, а спасателям приходится работать под обстрелами и в условиях отсутствия связи.

«Спасатели работают безостановочно, но людей, кому нужна помощь, очень много. (…) Спасатели и сотрудники ВГА выносят маломобильных граждан из затопленных домов, снимают с крыш и заборов. Вчера многих из них мы безуспешно уговаривали уезжать в пункты временного размещения. Сегодня приходится пробиваться к ним на плавсредствах МЧС», — пояснил он в своем Telegram-канале.

Есть ли угроза Запорожской АЭС?

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси ранее заявил о том, что из-за разрушения ГЭС в Новой Каховке уровень Каховского водохранилища, используемого для подачи воды для охлаждения Запорожской АЭС, значительно снизился.

По данным агентства на 7 июня, уровень воды продолжает опускаться со скоростью 5-7 см в час, если он упадет ниже 12,7 м, забор жидкости прекратится, пишет ТАСС.

«Поскольку степень повреждения плотины остается неизвестной, невозможно предсказать, когда это произойдет. Однако если нынешняя скорость снижения воды сохранится, уровень 12,7 метра может быть достигнут в течение следующих двух дней», — заявили в МАГАТЭ.

Там также уточнили, что если все пруды-охладители на ЗАЭС будут заполнены, то воды в них для охлаждения реакторов и отработавшего топлива хватит на несколько месяцев.

В свою очередь представитель службы технического надзора сообщили сегодня, что уровень воды, необходимый для охлаждения Запорожской АЭС, остается в норме.