Россиянке вынесли приговор за нанесение ножевого ранения супругу

В Кореновске женщину приговорили к двум годам условного лишения свободы за нанесение ножевого ранения супругу. Жена утверждает, что таким образом пыталась спасти жизнь мужа. Об этом сообщается в Telegram-канале Kub Mash.

По данным издания, в день происшествия 31-летняя Анастасия выпивала вместе с мужем. В какой-то момент она отошла, чтобы уложить спать ребенка. Когда женщина вернулась, между супругами произошла ссора, так как ее муж не захотел объяснять ей причину своей грусти. После этого мужчина закрылся в комнате и затих.

Испугавшись, женщина выломала дверь и увидела, что мужчина собирается совершить самоубийство. Тогда она ударила супруга ножом в грудь, мотивируя свой поступок попыткой спасти мужу жизнь. Через час пара вызвала бригаду скорой медицинской помощи.

По факту произошедшего было заведено уголовное дело, хотя супруг не имел претензий к жене. Женщину приговорили к наказанию в виде двух лет условного лишения свободы.