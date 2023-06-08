Под Белгородом сбили два вражеских объекта

Под Белгородом около 05:00 часов утра мск были сбиты два вражеских объекта. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным Telegram-канала, объекты были сбиты системой ПВО. Обломки одного из них упали в поселке Разумное примерно в 10 км от Белгорода.

Обломки другого объекта обнаружили жители поселка Маслова Пристань в Шебекинском районе, который находится в 20 км от Белгорода.

О пострадавших не сообщается.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что сработала российская система ПВО.

Последствия на земле уточняют оперативные службы, добавил Гладков.

6 июня Гладков также сообщал о работе ПВО над Белгородом.