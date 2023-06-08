Собиравшийся воевать на стороне ВСУ россиянин стал фигурантом дела о госизмене

Житель Кабардино-Балкарии, собиравшийся воевать на стороне Украины против России, стал фигурантом дела о покушении на госизмену. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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После начала спецоперации 35-летний россиянин написал представителю «Мусульманского корпуса — Кавказ», участвующего в боевых действиях на стороне ВСУ, и сказал, что хочет к ним присоединиться. 12 марта 2023 года мужчина купил билеты на поезд Москва-Минск.

Через Беларусь он хотел добраться до Украины, однако воплотить задуманное не успел, так как был задержан еще до посадки на поезд.