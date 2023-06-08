Россиянина задержали за поджог релейного шкафа на МЖД в апреле

В Московской области задержали 35-летнего Владимира Малину за поджог релейного шкафа на железной дороге. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Отмечается, что инцидент произошел в конце апреля на переезде Пожитково – Большое окружное кольцо Московской железной дороги. Первым поджигателя заметил начальник караула станции. Тогда нарушений в движениях поездов из-за поджога релейного шкафа не произошло.

В июне оперативники смогли выйти на след злоумышленника. Малина проживает в Москве и работает барменом. Мужчина пояснил, что сам решил поджечь шкаф и ни с какими кураторами не контактировал.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело по статье "Диверсия", ему грозит до 10 лет лишения свободы.