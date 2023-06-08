В Ленобласти восьмиклассница отравилась, выпив из бутылки незнакомца

В Отрадном ученица восьмого класса сделала несколько глотков из бутылки незнакомого молодого человека. Девочке резко стало плохо, она находится в реанимации. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

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По данным издания, 7 июня 2023 года около 22:00 14-летняя девочка гуляла вместе с друзьями в скейт-парке. К ним подошел незнакомый молодой человек, который разговорился со школьницей. Восьмиклассница сделала несколько глотов из пластиковой бутылки незнакомца, после чего он исчез.

Через какое-то время школьнице резко стало плохо и она потеряла сознание. На место вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которая доставила девочку в больницу. Сейчас она находится в реанимации. У школьницы диагностировано острое отравление неизвестным наркотическим веществом.

По факту произошедшего проводится проверка. Полицейские устанавливают личность молодого человека, который дал девочке неизвестный напиток. Уточняется, что пострадавшая и ее друзья не обратили внимания на этикетку, которая была наклеена на бутылку.