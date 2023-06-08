В Саратовской области в многоэтажке произошел взрыв газа

В Энгельсе в десятиэтажном доме произошел взрыв газа. В здании выбило две оконные рамы, никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по региону в четверг.
"Предварительная информация: произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире десятиэтажного панельного жилого дома, на десятом этаже. Уточненная информация с места: возгорания нет, повреждений конструкций квартиры нет, выбиты две оконные рамы. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Инцидент произошел в четверг утром по адресу: Шурова Гора, 7/18. На место происшествия выезжали три пожарных расчета. Обстоятельства случившегося устанавливаются.