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В Саратовской области в многоэтажке произошел взрыв газа

В Энгельсе в десятиэтажном доме произошел взрыв газа. В здании выбило две оконные рамы, никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по региону в четверг.

В Саратовской области в многоэтажке произошел взрыв газа
© РИА Новости

"Предварительная информация: произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире десятиэтажного панельного жилого дома, на десятом этаже. Уточненная информация с места: возгорания нет, повреждений конструкций квартиры нет, выбиты две оконные рамы. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в четверг утром по адресу: Шурова Гора, 7/18. На место происшествия выезжали три пожарных расчета. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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