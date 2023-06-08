На Пхукете задержали подозреваемого в покушении на россиянина

Полиция Таиланда задержала в международном аэропорту Пхукета иностранца, подозреваемого в покушении на россиянина с применением огнестрельного оружия. Об этом в четверг сообщило издание The Phuket Express со ссылкой на иммиграционное управление острова.

По его данным, задержанный является гражданином Казахстана, который подозревается в попытке убийства российского бизнесмена.

Как сообщил корреспонденту ТАСС генеральный консул РФ в Пхукете Владимир Соснов, в одном из районов Пхукета в среду произошло покушение на российского ресторатора, который давно проживает в Таиланде. Мужчина находился в машине, когда к нему подъехал мотоциклист и произвел несколько выстрелов, после чего скрылся с места нападения.