В Иркутске задержаны трое диверсантов

Полиция в Иркутске задержала троих подозреваемых в поджоге трансформаторной подстанции, снабжающей троллейбусное депо. Об этом сообщает «МВД-медиа».

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По информации правоохранителей, мужчины 23-26 лет признались, что устроили поджег за денежное вознаграждение. Задержанные заявили, что «не знали, что совершают диверсию» и никогда бы не совершили ее добровольно.

По словам одного из злоумышленников, он наткнулся на объявление о работе в паблике популярного мессенджера. С ним связались и предложили поджечь объект за 8 тысяч рублей. Мужчина привлек к «подработке» своих знакомых. Им был отправлен рецепт зажигательной смеси и указания по ее применению.