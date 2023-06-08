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В Иркутске задержаны трое диверсантов

Полиция в Иркутске задержала троих подозреваемых в поджоге трансформаторной подстанции, снабжающей троллейбусное депо. Об этом сообщает «МВД-медиа».

В Иркутске задержаны трое диверсантов
© Shutterstock / Fotodom

По информации правоохранителей, мужчины 23-26 лет признались, что устроили поджег за денежное вознаграждение. Задержанные заявили, что «не знали, что совершают диверсию» и никогда бы не совершили ее добровольно.

По словам одного из злоумышленников, он наткнулся на объявление о работе в паблике популярного мессенджера. С ним связались и предложили поджечь объект за 8 тысяч рублей. Мужчина привлек к «подработке» своих знакомых. Им был отправлен рецепт зажигательной смеси и указания по ее применению.

Ранее сообщалось, что 14-летнего подростка облили горючей жидкостью и подожгли на детской площадке в Москве. Происшествие случилось в Чечерском проезде в районе Южное Бутово.

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