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Раскрыто состояние россиянина после нападения в Таиланде

44-летний гражданин России находится в коме с огнестрельным ранением в грудь после нападения в Таиланде. О состоянии мужчины сообщило местное издание The Phuket News.

Раскрыто состояние россиянина после нападения в Таиланде
© Reuters

По информации источников, россиянин также был ранен в туловище и плечо. В момент прибытия правоохранителей он истекал кровью, но находился в сознании, передает медиа.

Накануне сообщалось, что гражданин России получил огнестрельные ранения на Пхукете. По данным правоохранителей, он был ранен примерно в 11:45 по местному времени (07:45 мск) в своем автомобиле. На машине россиянина были обнаружены четыре пулевых отверстия. По данным камер видеонаблюдения, нападение совершил мотоциклист в шлеме, который подошел к автомобилю, сделал четыре выстрела, после чего скрылся.

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