Названы 11 регионов, которым грозят пожары

В 11 регионах Российской Федерации на этой неделе возможны масштабные природные пожары. В них может быть установлен самые высокие классы опасности.

«По условиям складывающейся метеорологической обстановки чрезвычайные и высокие классы пожарной опасности на природных территориях прогнозируются в отдельных районах Республики Башкортостан, Оренбургской, Самарской, Калининградской, Новгородской и Псковской областей», – сообщает новость Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Кроме того, высокая опасность природных пожаров остается в Якутии, Томской, Омской, Новосибирской областях и в Алтайском крае.