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Гладков рассказал о массированных обстрелах Шебекинского округа

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за сутки по Шебекинскому городскому округу было выпущено 345 единиц различных боеприпасов, а также 18 раз сброшены различные взрывные устройства с беспилотников. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Гладков рассказал о массированных обстрелах Шебекинского округа
© Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Гладков отметил, что при этом никто не пострадал. В Шебекино несколько зданий получили повреждения. Также он рассказал, что зафиксированы удары по окрестным селам.

Губернатор также сообщил, что Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский округа подверглись обстрелам. Пострадавших нет.

Накануне Вячеслав Гладков сообщил, что Шебекино попало под обстрел реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град", было выпущено более 60 снарядов. Также Гладков сообщал об обстреле села Графовка в Шебекинском округе с украинской стороны. РИА Новости также сообщало, что украинский беспилотный летательный аппарат сбросил боеприпас на бригаду пожарных в Шебекино.

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