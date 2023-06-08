Гладков рассказал о массированных обстрелах Шебекинского округа

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за сутки по Шебекинскому городскому округу было выпущено 345 единиц различных боеприпасов, а также 18 раз сброшены различные взрывные устройства с беспилотников. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Гладков отметил, что при этом никто не пострадал. В Шебекино несколько зданий получили повреждения. Также он рассказал, что зафиксированы удары по окрестным селам.

Губернатор также сообщил, что Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский округа подверглись обстрелам. Пострадавших нет.