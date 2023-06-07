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Суд в Москве арестовал мужчину, подозреваемого в шпионаже

Лефортовский суд Москвы в среду арестовал мужчину по подозрению в шпионаже. Это следует из картотеки суда.

Суд в Москве арестовал мужчину, подозреваемого в шпионаже
© РИА Новости

"Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Матюхина А. Ю. по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - говорится в картотеке.

Статья 276 УК РФ (шпионаж) предусматривает наказание на срок от 10 до 20 лет лишения свободы. Привлечь к ответственности по этой статье можно только иностранца или человека без гражданства, которого подозревают в похищении, сборе и хранении сведений, составляющих государственную тайну, а также передаче данных, собранных по заданию иностранной разведки для использования против безопасности России, ее вооруженных сил и органов власти, в том числе в условиях вооруженного конфликта, военных действий или иных действий с применением вооружения и военной техники с участием РФ.

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