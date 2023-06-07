$81.46+0.2187.17+0.21

Один человек погиб при пожаре в квартире на проспекте Вернадского

В одной из квартир жилого дома, который находится по адресу проспект Вернадского, дом № 9/10, произошло возгорание. В результате происшествия погиб один человек. Об этом в среду, 7 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Один человек погиб при пожаре в квартире на проспекте Вернадского
© Вечерняя Москва

Уточняется, что огонь возник в многоэтажном доме на седьмом этаже. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Специалисты предприняли усилия по тушению огня и защите от его распространения жильцов верхних этажей.

Позднее пожар удалось ликвидировать. В результате инцидента четыре человека пострадали, один погиб, сообщил собеседник «ВМ».

В среду, 7 июня, на юго-западе города в жилой квартире на Ленинском проспекте, дом 93, произошел пожар. В нем погиб девятилетний мальчик, еще около десяти человек пострадали. Что известно о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

Другой пожар произошел на юге Москвы 6 июня. Возгорание возникло на строительной площадке. Позднее пожарные ликвидировали очаг возгорания. Его площадь составила 60 квадратных метров. Уточняется, что пожар возник из-за загоревшихся строительных материалов.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители