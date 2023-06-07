Один человек погиб при пожаре в квартире на проспекте Вернадского

В одной из квартир жилого дома, который находится по адресу проспект Вернадского, дом № 9/10, произошло возгорание. В результате происшествия погиб один человек. Об этом в среду, 7 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что огонь возник в многоэтажном доме на седьмом этаже. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Специалисты предприняли усилия по тушению огня и защите от его распространения жильцов верхних этажей.

Позднее пожар удалось ликвидировать. В результате инцидента четыре человека пострадали, один погиб, сообщил собеседник «ВМ».

В среду, 7 июня, на юго-западе города в жилой квартире на Ленинском проспекте, дом 93, произошел пожар. В нем погиб девятилетний мальчик, еще около десяти человек пострадали. Что известно о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».