В США отменили авиарейсы в двух штатах из-за лесных пожаров

Федеральное управление гражданской авиации США отменило ряд авиарейсов в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия и Ньюарк Либерти штата Нью-Джерси. Причиной отмены стала пониженная видимость, которая возникла из-за дыма от лесных пожаров в Канаде. Об этом сообщил телеканал CNBC.

«Рейсы должны были отправляться с восточного побережья и региона Верхний Средний Запад в Ла-Гуардия. Видимость также вызывала задержки в международном аэропорту Ньюарк Либерти», – сообщил источник.

Уточняется, что всего было задержано более 1300 рейсов в США.