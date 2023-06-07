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В США отменили авиарейсы в двух штатах из-за лесных пожаров

Федеральное управление гражданской авиации США отменило ряд авиарейсов в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия и Ньюарк Либерти штата Нью-Джерси. Причиной отмены стала пониженная видимость, которая возникла из-за дыма от лесных пожаров в Канаде. Об этом сообщил телеканал CNBC.

«Рейсы должны были отправляться с восточного побережья и региона Верхний Средний Запад в Ла-Гуардия. Видимость также вызывала задержки в международном аэропорту Ньюарк Либерти», – сообщил источник.

Уточняется, что всего было задержано более 1300 рейсов в США.

Опубликовано видео мощных пожаров в Калифорнии

Причиной ухудшения видимости послужили лесные пожары, бушующие в Канаде последние недели. Дым от них дошёл до территории США и привёл к опасному уровню загрязнения воздуха в Вашингтоне, Нью-Йорке и других северо-восточных штатов.

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