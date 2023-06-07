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ООН предрекла ухудшение ситуации в ближайшие часы после разрушения Каховской ГЭС

ООН предрекла ухудшение ситуации после разрушения Каховской ГЭС в ближайшие часы из-за продолжающегося подъема уровня воды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз ООН.

ООН предрекла ухудшение ситуации в ближайшие часы после разрушения Каховской ГЭС
© РИА Новости

Отмечается, что все больше деревень и городов оказываются затопленными.

«Это повлияет на доступ людей к основным услугам и создаст серьезные риски для здоровья», — указывается в пресс-релизе.

По данным Международной организации по миграции (МОМ), около 1500 человек покинули свои затопленные дома.

«И сегодня было эвакуировано еще больше людей. Большинство из них остаются в Николаеве, который находится недалеко от их домов», — заявили в ООН.

Организация оказала помощь населению и раздала почти 12 тысяч бутылок воды, более 1700 наборов с предметами первой необходимости для детей в дороге и 10 тысяч таблеток для очищения. В документе не говорится, была ли оказана помощь населению левобережья Днепра.

Ранее стало известно, что сотрудники Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), прибывшие в Херсон, проводят оценку ситуации с разрушением Каховской ГЭС. Также на месте присутствуют члены еще пяти агентств и неправительственных организаций. По словам Дюжаррика, они занимаются координацией помощи с местными властями.

Каховская ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в ночь на 6 июня. В результате этого произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Произошедшее назвали терактом и подчеркнули необходимость изучить его последствия.

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