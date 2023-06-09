На Камчатке произошли два землетрясения магнитудой 3,9 и 5,4

Два землетрясения магнитудой 3,9 и 5,4 произошли девятого июня в Камчатском заливе на Камчатке. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

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«Магнитуда составила 5,4. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 117 километрах юго-восточнее поселка Усть-Камчатск. Магнитуда второго землетрясения составила 3,9. Эпицентр находился в акватории Тихого океана, в 106 километрах юго-восточнее посёлка Усть-Камчатск», - сообщила пресс-служба.

Первое землетрясение произошло на глубине 51 километр. Второе - на глубине 48 километров.

Всего за сутки на Камчатке произошло три землетрясения. Все они случились в Тихом океане примерно в 100 километрах от поселка Усть-Камчатск.