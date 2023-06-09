На Камчатке произошли два землетрясения магнитудой 3,9 и 5,4

Главное управление МЧС России по Камчатке сообщило, что у берегов полуострова за сутки было зарегистрировано три землетрясения магнитудой 5,2, 5,4 и 3,9. Все три сейсмособытия произошли в акватории Тихого океана. Первое землетрясение магнитудой 5,2 произошло утром 9 июня около 9:30 по местному времени (2:30 по мск) в точке с координатами 55°25 северной широты, 163°35 восточной долготы, на глубине 51 километр. Эпицентр землетрясения находился в 120 км от поселка Усть-Камчатск. Второе землетрясение, магнитудой 5,4, было зарегистрировано около 13:00 по местному времени (6:00 по мск), а последнее, магнитудой 3,9, - спустя 10 минут. Эпицентры этих землетрясений находились на расстоянии 117 и 106 км соответственно от Усть-Камчатска в точках с координатами 55°26 северной широты, 163°25 восточной долготы и 55°37 северной широты, 163°25 восточной долготы. Все эти землетрясения жителями не ощущались. 1 июня сейсмологи зафиксировали у побережья Камчатки землетрясение с магнитудой 5,2.