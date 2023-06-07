$81.46+0.2187.17+0.21

Заповедный лес в Херсонской области загорелся из-за обстрела ВСУ

В Херсонской области из-за обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелся заповедный лес на Кинбурнской косе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

Заповедный лес в Херсонской области загорелся из-за обстрела ВСУ
© РИА Новости

«Загорелся лес в заповеднике на Кинбурнской косе, это произошло в результате артиллерийского обстрела с украинской стороны», — сообщил замглавы российской администрации Голопристанского муниципального округа Константин Тистол. Информации о масштабах пожара нет.

По данным агентства, в середине мая Тистол заявлял, что в результате обстрелов со стороны Украины были уничтожены 40 процентов лесов заповедника.

На Украине опровергли начало контрнаступления

Ранее, 6 июня, сообщалось, что вблизи затопленного города Алешки Херсонской области загорелись леса из-за артобстрелов. По словам главы регионального правительства Андрея Алексеенко, город сам был почти полностью затоплен из-за разрушения конструкций Каховской гидроэлектростанции.

13
Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители