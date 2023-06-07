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В Турции погибла россиянка

Гражданка России Алла Медведева погибла в турецкой провинции Мугла 7 июня. На нее упало дерево. Об этом «РИА Новости» сообщили в генконсульстве РФ в Анталье.

В Турции погибла россиянка
© globallookpress.com

По данным агентства, инцидент произошел в районе Сейдикемер провинции Мугла. Туристическая группа из десяти человек направлялась к водопаду, когда на них рухнуло дерево. Предполагается, что причиной могло стать размягчение почвы после ливней.

В результате инцидента пострадали трое туристов, в том числе 63-летняя Медведева.

«Подтверждаем информацию о происшествии, погибла россиянка», — отметили в генконсульстве.

Еще двоих пострадавших доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает.

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