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В Подмосковье детский медцентр забросали гранатами с ядовитым газом

В подмосковном Одинцове неизвестные забросили несколько дымовых гранат на территорию детского медицинского центра. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В Подмосковье детский медцентр забросали гранатами с ядовитым газом
© Lenta.ru

6 июня около девяти часов вечера к зданию центра подъехала машина. Вышедшие на звук автомобиля охранники услышали сильный взрыв, после которого окружающее пространство заволокло густым дымом.

По словам прибывших на место взрывотехников, взорвавшиеся гранаты используют при ведении боевых действий. Выделяемый ими газ ядовит, дышать им вредно. Расследованием дела занимаются полицейские.

Ранее в Волоколамске сотрудники полиции задержали 44-летнего россиянина с семью гранатами в карманах. Мужчина объяснил, что нашел боеприпасы около одной из окрестных деревень.

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