Оперштаб Кубани сделал заявление по поводу замеченного у аэропорта Сочи беспилотника

Оперштаб Кубани опроверг распространяемые в соцсетях сообщения о неизвестном беспилотнике, якобы замеченном в районе аэропорта Сочи.

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«В социальных сетях <...> распространяется сообщение о том, что вечером 6 июня в районе международного аэропорта заметили неизвестный беспилотник. Это — фейк», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В оперштабе подчеркнули, что в единую дежурную диспетчерскую службу Сочи, экстренные службы и правоохранительные органы не поступало никаких сообщений о замеченном у аэропорта дроне. Информацию опровергли и сами службы аэропорта города-курорта.

Оперштаб также напомнил, что полеты беспилотников в Краснодарском крае запрещены.

Ранее в конце мая сообщалось, что в Краснодарском крае в поле упал неустановленный беспилотник.