$81.46+0.2187.17+0.21

Оперштаб Кубани сделал заявление по поводу замеченного у аэропорта Сочи беспилотника

Оперштаб Кубани опроверг распространяемые в соцсетях сообщения о неизвестном беспилотнике, якобы замеченном в районе аэропорта Сочи.

Оперштаб Кубани сделал заявление по поводу замеченного у аэропорта Сочи беспилотника
© karel291/Wikimedia

«В социальных сетях <...> распространяется сообщение о том, что вечером 6 июня в районе международного аэропорта заметили неизвестный беспилотник. Это — фейк», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В оперштабе подчеркнули, что в единую дежурную диспетчерскую службу Сочи, экстренные службы и правоохранительные органы не поступало никаких сообщений о замеченном у аэропорта дроне. Информацию опровергли и сами службы аэропорта города-курорта.

Оперштаб также напомнил, что полеты беспилотников в Краснодарском крае запрещены.

Беспилотник упал и взорвался в российском регионе

Ранее в конце мая сообщалось, что в Краснодарском крае в поле упал неустановленный беспилотник.

До этого в районе улицы Морской в Краснодаре произошел взрыв, было повреждено здание с вышкой сотового оператора. Жители города сообщали, что видели в небе беспилотник.

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители