Оперштаб Кубани сделал заявление по поводу замеченного у аэропорта Сочи беспилотника
Оперштаб Кубани опроверг распространяемые в соцсетях сообщения о неизвестном беспилотнике, якобы замеченном в районе аэропорта Сочи.
«В социальных сетях <...> распространяется сообщение о том, что вечером 6 июня в районе международного аэропорта заметили неизвестный беспилотник. Это — фейк», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
В оперштабе подчеркнули, что в единую дежурную диспетчерскую службу Сочи, экстренные службы и правоохранительные органы не поступало никаких сообщений о замеченном у аэропорта дроне. Информацию опровергли и сами службы аэропорта города-курорта.
Оперштаб также напомнил, что полеты беспилотников в Краснодарском крае запрещены.
Ранее в конце мая сообщалось, что в Краснодарском крае в поле упал неустановленный беспилотник.
До этого в районе улицы Морской в Краснодаре произошел взрыв, было повреждено здание с вышкой сотового оператора. Жители города сообщали, что видели в небе беспилотник.