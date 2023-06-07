Разрушение Каховской ГЭС: что известно к этому часу

В ночь на 6 июня стало известно о подрыве плотины Каховской ГЭС на Днепре. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что удары ВСУ привели к разрушению задвижек, в итоге вода начала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению. Что сейчас происходит в регионе и как российские и украинские власти справляются с последствиями наводнения – читайте в материале «Рамблера».

В Кремле назвали случившееся украинской диверсией, одна из целей которой – лишить Крым воды. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте. В свою очередь Украина обвинила Россию в разрушении плотины Каховской ГЭС. Была озвучена также версия о том, что авария произошла из-за «старых повреждений». Компания «Укргидроэнерго» заявила, что станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

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Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в зоне бедствия в регионе оказались от 22 до 40 тысяч человек.

Уровень воды в Новой Каховке начал падать

Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил сегодня, что уровень воды в городе Новая Каховка Херсонской области по сравнению с прошлым вечером упал на метр. Его слова приводит РИА Новости.

«Новая Каховка первая ощутила удар террористического акта. У нас уровень воды поднимался выше 12 метров, и, начиная со вчерашнего вечера, вода упала на метр», – заявил Леонтьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он назвал постепенное падение уровня воды в городе «позитивной новостью», отметив при этом, что ниже по течению вода продолжает прибывать.

«Более 30 тысяч кубических метров воды в секунду сейчас в результате этого террористического акта сбрасывается бесконтрольно вниз по течению», – пояснил он.

Эвакуация людей и удар беспилотника

По словам Владимира Леонтьева, сейчас продолжается эвакуация, доставлены плавсредства от МЧС РФ, пишет ТАСС.

«В городском округе подтоплено 600 жилых домов. Кроме этого, школа, детский сад, Корсунский женский монастырь, основанный в середине 19 века», – пояснил он, отметив, что представители властей ведут подворовые обходы.

При этом мэр города рассказал, что 6 июня эвакуация была осложнена тем, что украинские военные сбросили с беспилотного летательного аппарата самодельное взрывное устройство. Его слова приводит «Газета.ру».

«Вчера особо цинично и кощунственно те люди, которые вывозили граждан, подверглись удару с беспилотника, было сброшено самодельное взрывное устройство», – заявил Леонтьев, подчеркнув, что жертв и пострадавших не было.

В свою очередь временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что «вся Россия» оказывает необходимую помощь после жителям пострадавших от разрушения Каховской ГЭС регионов.

«Уже четко все расписали практически по всем ведомствам, по всем федеральным структурам, по всем местным, военным и так далее. (…) МЧС уже все подвозит, автобусы есть, самолеты стоят, соответствующая техника, которая нужна», – пояснил он, подчеркнув, что сейчас ведется подготовка всего необходимого для захоронения погибших животных и обеззараживания территории.

Выплаты пострадавшим от подтопления

Для эвакуированных с территорий, затопленных в результате подрыва Каховской ГЭС, развернуты 44 пункта временного размещения. Им будет выплачено от 10 до 50 тыс. рублей в зависимости от степени ущерба. Об этом сообщил сегодня в своем Telegram-канале председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

«Задействованы дома отдыха, пансионаты, школы, детсады в Скадовске, Геническе, Каланчаке, Нижних Серогозах, Ивановке, Чаплынке и других территориях. (…) Поскольку многие не успели при эвакуации собрать даже минимум вещей, волонтеры и соцработники раздают гуманитарную помощь. В ближайшие дни начнем выплату компенсаций по 10 и 50 тысяч рублей», – пояснил он.

При этом Алексеенко отметил, что будет выплачена и компенсация на восстановление жилья после того, как комиссии проведут оценку ущерба. Однако он не уточнил размеры выплат.

Эвакуация на подконтрольных Киеву территориях

Накануне президент Украины Владимир Зеленский поручил провести эвакуацию жителей районов правобережной части Херсонской области, находящихся под угрозой затопления.

Сегодня в МВД Украины заявили, что по состоянию на 15.00 на Херсонщине эвакуированы 1752 человека, из них 103 ребенка.

«Спасены 201 человек, из них 13 детей. Оказана психологическая помощь 111 лицам. Сейчас развернуто девять эвакуационных пунктов», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Также сегодня стало известно, что генеральный прокурор Украины Андрей Костин обратился в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в связи с разрушением Каховской ГЭС. Об этом со ссылкой на советника генпрокурора Максим Попов пишет «Газета.ру».

По его словам, Украина предоставила МУС «первичную информацию» по тому, что произошло на Каховской ГЭС.