Россиянка попыталась вывезти золото в Турцию в шоколадках «Аленка»

Россиянка попыталась вывезти из страны три золотых слитка, спрятав их в обертки из-под шоколадок «Аленка». Об этом рассказали в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Женщину, которая планировала вылететь из Грозного в Стамбул, остановили в «зеленом» коридоре. Таможенники нашли у нее золото под видом шоколадок, а в кармане куртки пассажирки оказались бриллианты, спрятанные в упаковку бумажных платочков.

Экспертиза установила, что слитки весом 150 граммов выполнены из золота 999 пробы, а масса бриллиантов составляет два карата. Драгоценные камни были сертифицированы крупнейшей в мире алмазной лабораторией HRD Antwerp. По оценке ФТС, общая стоимость драгоценностей составляет 3,5 миллиона рублей.

Против россиянки возбудили дело о контрабанде стратегически важных товаров, ей грозит до семи лет лишения свободы.