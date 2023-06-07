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Россиянка попыталась вывезти золото в Турцию в шоколадках «Аленка»

Россиянка попыталась вывезти из страны три золотых слитка, спрятав их в обертки из-под шоколадок «Аленка». Об этом рассказали в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Россиянка попыталась вывезти золото в Турцию в шоколадках «Аленка»
© РИА Новости

Женщину, которая планировала вылететь из Грозного в Стамбул, остановили в «зеленом» коридоре. Таможенники нашли у нее золото под видом шоколадок, а в кармане куртки пассажирки оказались бриллианты, спрятанные в упаковку бумажных платочков.

Экспертиза установила, что слитки весом 150 граммов выполнены из золота 999 пробы, а масса бриллиантов составляет два карата. Драгоценные камни были сертифицированы крупнейшей в мире алмазной лабораторией HRD Antwerp. По оценке ФТС, общая стоимость драгоценностей составляет 3,5 миллиона рублей.

Против россиянки возбудили дело о контрабанде стратегически важных товаров, ей грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее в екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники задержали пассажира, который пытался вывезти в ОАЭ золотую цепь весом четыре килограмма. Цепь из золота 999 пробы нашли в багаже мужчины. Стоимость изделия оценили более чем в десять миллионов рублей. Пассажир утверждал, что взял с собой цепь для личного пользования - носить на шее.

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