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Беременная аферистка обманула контр-адмирала Генштаба СССР

В Москве беременная аферистка обманула 91-летнего контр-адмирала Генштаба СССР на 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Беременная аферистка обманула контр-адмирала Генштаба СССР
© Lenta.ru

С заявлением о мошенничестве в полицию обратился пожилой мужчина. Он рассказал, что 10 мая ему позвонила женщина и представилась сотрудником Пенсионного фонда. Она посоветовала контр-адмиралу заменить «старые денежные знаки на новые». Пенсионер согласился, после чего с ним встретилась беременная женщина, чье лицо было спрятано под медицинской маской. Контр-адмирал отдал ей свои сбережения.

Аферистка пообещала ему принести новые купюры позже и скрылась. В настоящее время полиция ведет ее поиск.

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