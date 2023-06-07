Житель Подмосковья спас ребенка из горящей машины и попал на видео

Спасение ребенка из горящей машины жителем Подмосковья Алексеем Юдаевым попало на видео. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Ступино».

В группе сообщили, что машина с 11-летней девочкой в салоне была заперта изнутри. На помощь пришел прохожий. Мужчина разбил заднее стекло автомобиля кирпичом и вытащил ребенка.