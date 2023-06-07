Житель Подмосковья спас ребенка из горящей машины и попал на видео
Спасение ребенка из горящей машины жителем Подмосковья Алексеем Юдаевым попало на видео. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Ступино».
В группе сообщили, что машина с 11-летней девочкой в салоне была заперта изнутри. На помощь пришел прохожий. Мужчина разбил заднее стекло автомобиля кирпичом и вытащил ребенка.
Ранее в Одинцове мужчина спас переходившую железнодорожные пути в наушниках девушку. Он в последний момент подбежал сзади и оттолкнул потенциальную жертву из-под приближающегося состава.
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