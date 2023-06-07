Понасенков* прокомментировал инцидент с прохожим в Москве

Никакой драки не было, а оскорбивший его в центре Москвы мужчина был пьян и упал сам. Об этом рассказал радиостанции «Говорит Москва» блогер Евгений Понасенков (признан в РФ иноагентом).

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Ранее СМИ сообщили, что Понасенков*, гуляя на Арбате с другом Рамисом Зариповым, поссорился с прохожим. Спутник историка и блогера оттолкнул его, мужчина ударился головой. Пострадавшего госпитализировали с внутричерепной гематомой, он находится в реанимации.

По его словам Понасенкова, неприятный инцидент в центре Москвы действительно был, однако никто ни с кем не дрался.

«Вчера вечером гулял по арбатским переулкам и фотографировался с поклонниками, как обычно. Алкаш грязный и патлатый стал приставать ко мне и ко всем. Не давал проходу, оскорблял, приставал, угрожал, в невменяемом состоянии. Мой приятель его оттолкнул, никакой драки не было», - пояснил он.

При этом блогер отметил, что оскорбивший его мужчина был пьян, он «попятился и, возможно, потом упал».

«Он оступился, видимо, потом и ударился. Это его личные проблемы. Поскольку он оскорблял, я вызвал полицию, чтобы как-то наказать», - заявил Понасенков, подчеркнув, что претензии в этой ситуации могут быть только у него, так как это «на него напали и ему хамили».

Режиссер, видеоблогер и публицист Евгений Понасенков* известен в Интернете под прозвищем «Маэстро». В апреле 2022 года Министерство юстиции РФ включило Понасенкова в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Сам же он заявлял, что ни одной копейки не получил из-за рубежа.