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Мужчина пригрозил зарезать снимавшего селфи-видео в метро пассажира

Молодой человек решил снять видео для соцсетей в вагоне московского метро, но одному из пассажиров это не понравилось. Мужчина ударил тиктокера сумкой и пригрозил, что зарежет его, если он не выйдет из вагона. Ситуация попала на видео, опубликованное в группе «Подслушано Метро Москвы» во «ВКонтакте».

«Че ты лезешь?» — спросил мужчину молодой человек. «Я тебя сейчас зарежу здесь. Пошел отсюда, говорю», — заявил ему пассажир.

По данным источника, конфликт произошел на Калужско-Рижской линии метро. Некоторые пользователи сети заступились за парня, отметив, что он не сделал ничего плохого, чтобы так с ним разговаривать.

«Ну парень вроде никого не трогал, просто видео снимал. Зачем лезть и разжигать конфликт на ровном месте?», «Зачем на ровном месте скандалить?», «А бородача можно привлечь по статье угрозы нанесения тяжких телесных и угрозы убийства», — прокомментировали юзеры.

Ранее избиение одетого в розовый костюм и парик тиктокера в Москве попало на видео.

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