Мужчина пригрозил зарезать снимавшего селфи-видео в метро пассажира

Молодой человек решил снять видео для соцсетей в вагоне московского метро, но одному из пассажиров это не понравилось. Мужчина ударил тиктокера сумкой и пригрозил, что зарежет его, если он не выйдет из вагона. Ситуация попала на видео, опубликованное в группе «Подслушано Метро Москвы» во «ВКонтакте».