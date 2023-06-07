Конфликтовавший в центре Москвы с Понасенковым* мужчина попал в реанимацию

В центре российской столицы мужчина, вступивший в конфликт с блогером-иноагентом Евгением Понасенковым, попал в больницу, приставший к знаменитости человек якобы находился в состоянии опьянения.

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Инцидент произошел на Арбате, Понасенков якобы ударил пьяного мужчину, приставшего к нему и его спутнику, пишет «Комсомольская правда».

Блогер заявил, что не виновен в конфликте, а удар мужчине нанес его коллега, с которым тот гулял. При этом, по словам Понасенкова, коллега не бил прохожего, а лишь оттолкнул, после чего тот упал и ударился.

Пострадавший попал в реанимацию, у него диагностировали внутричерепную гематому. Полиция проводит проверку.