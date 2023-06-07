Московский городской суд оставил без изменения решение Пресненского районного суда об избрании обвиняемому Алексею Блиновскому, мужу блогера Елены Блиновской , меры пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Как писала «Парламентская газета», Блиновская была задержана 27 апреля при попытке пересечь российско-белорусскую границу, при себе у нее были авиабилеты для вылета в другую страну. Против нее возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денег на сумму свыше 918 миллионов рублей.