Суд отклонил апелляцию защиты мужа Блиновской на запрет выхода в интернет
Московский городской суд оставил без изменения решение Пресненского районного суда об избрании обвиняемому Алексею Блиновскому, мужу блогера Елены Блиновской, меры пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Как писала «Парламентская газета», Блиновская была задержана 27 апреля при попытке пересечь российско-белорусскую границу, при себе у нее были авиабилеты для вылета в другую страну. Против нее возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денег на сумму свыше 918 миллионов рублей.
Пресненский суд столицы 28 апреля поместил Блиновскую под домашний арест до 26 июня и запретил ей пользоваться интернетом. Алексея Блиновского следствие подозревает в отмывании денег и пособничестве жене в уклонении от уплаты налогов.
«С учетом позиции прокуратуры Москвы Мосгорсуд оставил без изменения решение Пресненского районного суда об избрании обвиняемому Алексею Блиновскому меры пресечения в виде запрета определенных действий, а апелляционную жалобу его защитника без удовлетворения», — говорится в публикации.
Ранее суд запретил обвиняемому пользоваться интернетом, общаться с участниками уголовного судопроизводства по его делу, в том числе со свидетелями. Общаться с женой Блиновскому разрешили.