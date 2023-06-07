Сильный пожар после обстрела Шебекино ракетами из РСЗО «Град» попал на видео

Сильный пожар после обстрела Шебекино ракетами из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» попал на видео, ролик опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.

На кадрах видны густые клубы черного дыма, поднимающиеся над городом. Предположительно, горит промзона, об обстреле которой ранее сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава российского приграничного региона уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по городу Шебекино свыше 60 снарядов из РСЗО «Град» — по его данным, более 40 из них разорвались в городской промзоне. Также сообщалось, что украинский беспилотник атаковал пожарную команду, которая ликвидировала возгорание в Шебекино.

6 июня украинские войска выпустили по Шебекино 460 различных боеприпасов, за сутки было зафиксировано 26 сбросов взрывных устройств с беспилотников.