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Власти Новой Каховки заявили об угрозе заражения

В Новой Каховке в результате затопления из-за разрушения Каховской ГЭС есть угроза заражения. По словам главы Новокаховского округа Владимира Леонтьева, размыто одно из кладбищ. Об этом пишет РИА Новости.

При этом Леонтьев подчеркнул, что в регионе усиленно работает МЧС и все соответствующие службы. Во вторник были отобраны пробы воды, в результате химический анализ показал, что она соответствует нормам. Однако бактериологический анализ будет готов лишь в течение суток.

Глава округа также добавил, что будут исследованы все артезианские скважины.

Между тем, местные жители не торопятся покидать свои дома. По словам Леонтьева, ежесекундно из Каховского водохранилища сбрасывается более 30 тысяч кубометров воды, которая идет вниз по течению, продолжая подмывать дамбу.

Китай отреагировал на разрушение Каховской ГЭС

По данным властей, уровень воды в Днепре в районе Новой Каховки понизился более чем на полметра. В городе уже почти восстановили подачу электричества и воды, работает сотовая связь, возобновлено движение пассажирского транспорта.

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