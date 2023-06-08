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После конфликта с участием Понасенкова возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбудили после конфликта в центре Москвы с участием российского историка, публициста и блогера Евгения Понасенкова (внесен Минюстом в реестр иноагентов), также известного как Маэстро. Об этом в четверг, 8 июня, сообщает Telegram-канал 112.

После конфликта с участием Понасенкова возбудили уголовное дело
© ТАСС

Приятеля Понасенкова, юриста Рамиса Зарипова подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. 6 июня в районе Хамовники он во время ссоры оттолкнул 60-летнего мужчину, из-за чего тот упал и ударился головой. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию, у него диагностировали открытую проникающую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, травматическое кровоизлияние, переломы костей свода и основания черепа и отек головного мозга. Мужчина находится без сознания.

Ранее сообщалось о задержании Понасенкова и Зарипова. Историк рассказал сотрудникам полиции, что конфликт произошел в то время, когда он и Зарипов гулял и фотографировался с поклонниками. В какой-то момент неизвестный пьяный мужчина подошел к ним и принялся их оскорблять. Понасенков и Зарипов прошли освидетельствование, по результатам которого оказались трезвы.

1 апреля 2022 года Минюст включил Понасенкова в список СМИ-иноагентов. Историк назвал эту меру министерства глупостью и заверил, что «не получал ни одной копейки из-за рубежа». Он также попытался оспорить решение Минюста, однако суд признал включение Понасенкова в реестр иноагентов законным.

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