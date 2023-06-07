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Mash: афганский пилот не освободил полосу и вызвал тревогу в аэропорту Шереметьево

В аэропорту Шереметьево объявили тревогу по коду "Зеленый" из-за того, что пилот Boeing 737 из Афганистана не освободил взлетно-посадочную полосу после приземления. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В Шереметьево объявили тревогу из-за афганского пилота
© Газета.Ru

По регламенту пилоты должны освобождать взлетно-посадочную полосу после приземления, однако афганские пилоты об этом не знали. Из-за этого диспетчеры объявили тревогу по коду "Зеленый", что означает аварийное происшествие на земле.

Предполагалось, что действия пилотов могут быть связаны с поломкой самолета или захватом в заложники 44 пассажиров и семи членов экипажа. Разобравшись в случившемся, сотрудники и пилоты отогнали самолет и сняли тревогу.

Ранее таможенники аэропорта Шереметьево обнаружили тайники с тысячами сигарет в посылках для Канады и Великобритании. 1 июня предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, увидели рядом с Международным шоссе недалеко от аэропорта Шереметьево и направили на экспертизу.

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