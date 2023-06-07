СМИ сообщили о задержании Евгения Понасенкова в Москве

Блогера, публициста и историка Евгения Понасенкова (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) задержали в Москве после драки на Филевском бульваре, сообщает Telegram-канал Baza. В конфликте пострадал 60-летний мужчина, его госпитализировали.

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По данным канала, историк и его спутник Рамис Зарипов поссорились с мужчиной. В ходе перепалки Зарипов оттолкнул оппонента, тот упал и сильно ударился головой. Пострадавший попал в реанимацию.

Понасенкова и Зарипова задержали. Историк заявил, что не участвовал в потасовке. Мужчин отпустили под обязательство о явке, пишет Baza.