В Казани обнаружили тело федерального судьи

В Казани под окнами жилого дома обнаружили тело мужчины. Умерший был федеральным судьей. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

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По данным издания, тело находилось рядом с жилым домом, расположенным на проспекте Ямашева. Сотрудники правоохранительных органов установили личность умершего. Им оказался 42-летний федеральный судья Артем Бартенев.

По предварительной версии, мужчина выпал с 12 этажа многоквартирного дома. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются, проводится проверка.

Ранее в Якутии во дворе многоквартирного дома прохожие обнаружили тело 17-летнего юноши. Они накрыли его простыней и сообщили о произошедшем в экстренные службы.