В Брянской области беспилотник атаковал трансформаторный завод

В Брянской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал трансформаторный завод. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, на завод беспилотник в ночью сбросил взрывчатку. Атакованный объект в поселке Суземка также производит дроссели и электромагнитные замки.

Никто не пострадал, разрушений также удалось избежать.

Ранее стало известно, что поселок Суземка атаковали три беспилотника. Одному из устройств удалось сбросить боеприпас, оказались разрушены несколько хозпостроек.