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В приграничном российском регионе беспилотник атаковал трансформаторный завод

В Брянской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал трансформаторный завод. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В Брянской области беспилотник атаковал трансформаторный завод
© РИА Новости

По его информации, на завод беспилотник в ночью сбросил взрывчатку. Атакованный объект в поселке Суземка также производит дроссели и электромагнитные замки.

Никто не пострадал, разрушений также удалось избежать.

Ранее стало известно, что поселок Суземка атаковали три беспилотника. Одному из устройств удалось сбросить боеприпас, оказались разрушены несколько хозпостроек.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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