После разрушения плотины Каховской ГЭС Россия назвала это украинской диверсией, подчеркнув, что Москва решительно отвергает обвинения в свой адрес. Американские и британские СМИ считают, что выгода от разрушения плотины есть и для Украины, и для России, но ущерб также нанесен обеим сторонам.

В ночь на 6 июня появились новости о подрыве плотины Каховской ГЭС на Днепре. Глава Новой Каховки (неподалеку от нее расположена станция) Владимир Леонтьев заявил, что удары ВСУ привели к разрушению задвижек, в итоге вода начала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению.

В Кремле назвали случившееся украинской диверсией, одна из целей которой - лишить Крым воды. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в зоне бедствия в регионе оказались от 22 до 40 тысяч человек.

Разрушение Каховской плотины спровоцировало масштабную экологическую катастрофу с отключением пресной воды, электроэнергии для миллионов людей и затоплением десятков городов, подчеркивает Bloomberg.

Водохранилище было важным источником орошения для фермеров, зависевших от него при обработке продуктивных сельскохозяйственных угодий. Оно также снабжало питьевой водой Крым, пишет The Wall Street Journal.

По версии издания, разрушение дамбы может оказаться выгодным для России, дав ей время для «перестройки обороны» и в то же время «лишить Украину некоторых вариантов для наступления». Для Киева удар по ГЭС мог быть выгодным, так как наводнение способно смыть российские укрепления и минные поля.

Мохаммад Хейдарзаде, старший преподаватель кафедры архитектуры и гражданского строительства Университета Бата в Англии, рассказал CNN, что плотина Каховской ГЭС была сделана из гравия и камня с глиняным ядром, а плотины такого типа чрезвычайно уязвимы - частичного повреждения достаточно, чтобы вызвать полное обрушение. Несколько журналистов и исследователей предположили, что плотина сама постепенно разрушилась - в результате многочисленных повреждений и «беспрецедентно высокого» уровня воды в водохранилище.