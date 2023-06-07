Школьница выпила сидр и впала в кому в Курганской области

Одиннадцатиклассница впала в кому после того, как выпила «Мистер Сидр» со вкусом пина колады в городе Шумиха Курганской области, передает Telegram-канал SHOT. По версии канала, девушка со своей подругой купили напиток со вкусом кокоса и ананаса в сети разливных напитков «Кега».

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SHOT отмечает, что одна из школьниц выпила 2,5 литра сидра, вторая — 1,5 литра. Первую девушку госпитализировали, второй оказали помощь на месте.

Следственный комитет ранее предъявил обвинение самарскому предпринимателю, арестованному в Ульяновске по делу о массовом отравлении сидром. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.