$81.25-0.0886.95-0.08

Школьница выпила сидр и впала в кому в Курганской области

Одиннадцатиклассница впала в кому после того, как выпила «Мистер Сидр» со вкусом пина колады в городе Шумиха Курганской области, передает Telegram-канал SHOT. По версии канала, девушка со своей подругой купили напиток со вкусом кокоса и ананаса в сети разливных напитков «Кега».

Школьница выпила сидр и впала в кому в Курганской области
© соцсети

SHOT отмечает, что одна из школьниц выпила 2,5 литра сидра, вторая — 1,5 литра. Первую девушку госпитализировали, второй оказали помощь на месте.

Следственный комитет ранее предъявил обвинение самарскому предпринимателю, арестованному в Ульяновске по делу о массовом отравлении сидром. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Также стало известно, что число госпитализированных с отравлением сидром в Ульяновской области, где погибли 20 человек, выросло до 42 человек. В Самарской области сообщалось о девяти смертях и 15 пострадавших, в Нижегородской области — два смертельных случая и четыре пострадавших, в Удмуртии — один погибший и один госпитализированный. В Пензенской области три человека, включая двух подростков, госпитализированы с отравлением алкогольным напитком.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители