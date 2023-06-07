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Иностранец получил в лицо у бара в Москве за нерусскую речь

Гражданин Великобритании получил в лицо у бара в Москве за то, что говорил не по-русски. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Иностранец получил в лицо у бара в Москве за нерусскую речь
© lenta.ru

Иностранец отдыхал с друзьями в баре «13 Rules» на Краснобогатырской улице. Одному из посетителей не понравилось, что соседний столик говорит не по-русски. После небольшой словестной перепалки англичанин с компанией решили покинуть заведение, но недовольный оппонент вышел следом.

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