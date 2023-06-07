ФСБ России сообщает о задержании жителя Приморского края, который подозревается в совершении государственной измены за шпионаж в интересах украинской военной разведки. Об этом пишет РИА Новости.

Ведомством было установлено, что подозреваемый собирал и передавал сведения об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры края. При этом мужчина осознавал, что эти сведения могут использовать против безопасности страны.

В настоящее время задержанный находится под стражей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ.