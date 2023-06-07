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В Приморье задержан мужчина, подозреваемый в шпионаже в интересах Украины

ФСБ России сообщает о задержании жителя Приморского края, который подозревается в совершении государственной измены за шпионаж в интересах украинской военной разведки. Об этом пишет РИА Новости.

Ведомством было установлено, что подозреваемый собирал и передавал сведения об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры края. При этом мужчина осознавал, что эти сведения могут использовать против безопасности страны.

В настоящее время задержанный находится под стражей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ.

ФСБ уличила в подготовке терактов осужденного за попытку поджога военкомата

Ранее в ФСБ сообщили о подготовке Украиной теракта в РФ с использованием «грязной бомбы». Как уточняется, бомба содержит радиоактивные вещества и может привести в негодность целую местность для проживания людей. Она приводится в действие с помощью взрывчатого вещества.

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