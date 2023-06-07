Тысячи жителей Владивостока лишились горячей воды из-за аварии
Более 23 тысяч жителей Владивостока остались без горячей воды в результате аварии. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Приморского края.
Авария произошла в районе Луговой площади города на участке магистральной сети теплоснабжения. В результате горячего водоснабжения лишились 146 многоквартирных домов. Авария также спровоцировала подтопление придомовых территорий и проезжей части.
В одном из мест, где под землей проходят сети горячего водоснабжения, просел грунт, из-за чего припаркованные там машины получили повреждения.
В прокуратуре пообещали «дать принципиальную оценку исполнению требований законодательства при содержании, эксплуатации и обслуживании сетей».
На месте происшествия начались аварийно-восстановительные работы.
Ранее без горячей воды остались жители 20 домов в городе Сертолово Ленинградской области. Авария произошла рядом с котельной у одного из домов, местные жители заметили, что из-под земли потекла горячая вода.