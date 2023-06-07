$81.25-0.0886.95-0.08

Тысячи жителей Владивостока лишились горячей воды из-за аварии

Более 23 тысяч жителей Владивостока остались без горячей воды в результате аварии. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Приморского края.

Авария произошла в районе Луговой площади города на участке магистральной сети теплоснабжения. В результате горячего водоснабжения лишились 146 многоквартирных домов. Авария также спровоцировала подтопление придомовых территорий и проезжей части.

В одном из мест, где под землей проходят сети горячего водоснабжения, просел грунт, из-за чего припаркованные там машины получили повреждения.

В прокуратуре пообещали «дать принципиальную оценку исполнению требований законодательства при содержании, эксплуатации и обслуживании сетей».

На месте происшествия начались аварийно-восстановительные работы.

Ранее без горячей воды остались жители 20 домов в городе Сертолово Ленинградской области. Авария произошла рядом с котельной у одного из домов, местные жители заметили, что из-под земли потекла горячая вода.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители