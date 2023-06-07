Режим ЧС введен в Херсонской области

В Херсонской области из-за прорыва Каховской ГЭС введен режим ЧС. Жилые дома в селах затоплены почти по самые крыши, ситуация ухудшается с каждым часом. Об этом пишет ТАСС.

По словам врио главы региона Владимира Сальдо, в Херсонской области в зоне бедствия оказались от 22 до 40 тыс. человек. Он уточнил, что всем пострадавшим будет оказана финансовая поддержка.

«Из подтопленных населенных пунктов ниже Каховской ГЭС детей мы вывозим практически в обязательном порядке. Отправляем их к морю в хорошие лагеря отдыха. Из взрослых жителей мало кто проявляет желание эвакуироваться. Люди хотят дождаться пока вода сойдет и дальше работать на своей земле», - рассказал Сальдо.

В настоящее время из-за неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища в зоне затопления находятся 14 населенных пунктов. Полностью под воду ушел населенный пункт Корсунка. Днепряны, Крынки, Казачьи Лагери затоплены по крыши. Быстро растет уровень воды в Голой Пристани.