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Стало известно, сколько человек обратились за медпомощью после разрушения Каховской ГЭС

После разрушения Каховской ГЭС и подтопления территорий Херсонской области за медицинской помощью обратились 23 человека. Об этом ТАСС сообщили в медицинских и экстренных службах региона.

После разрушения Каховской ГЭС за медицинской помощью обратились 23 человека
© РИА Новости

«По последним данным, пострадали 23 человека, у них переохлаждение и травмы, 21 человек госпитализирован», — поделился собеседник в медицинских службах.

По информации агентства, затоплено более 14 тысяч домов в 15 населенных пунктах. Кроме того, под водой оказались территория Нижнеднепровского национального природного парка, пять кладбищ, скотомогильник, а также больница и детский сад.

Также представитель экстренных служб добавил, что всего были эвакуированы 4 280 человек, в том числе более 170 детей и 42 маломобильных человека.

Ранее мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявлял, что откачку воды в городе после затопления из-за разрушения Каховской ГЭС начнут в четверг, 8 июня.

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