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Российского экс-полицейского осудят за покровительство бизнесу знакомой

В Омске суд рассмотрит дело бывшего начальника отдела полиции №7 УМВД России по городу за превышение полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Российского экс-полицейского осудят за покровительство бизнесу знакомой
© Lenta.ru

По данным ведомства, с июня по сентябрь 2022 года фигурант осуществлял покровительство незаконной деятельности по торговле немаркированной табачной продукции своей знакомой. Он приказывал подчиненным не привлекать подругу к ответственности и возвращать ей изъятый товар.

Отмечается, что экс-правоохранитель находится под домашним арестом. В его квартире, кабинете и торговых павильонах прошли обыски. Сейчас он уже уволен из органов внутренних дел.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») Уголовного кодекса РФ.

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