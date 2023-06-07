В административном здании в Хамовниках произошел пожар

Пожар произошел в столичном районе Хамовники. Людей пришлось эвакуировать через окна. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Возгорание произошло в Пречистенском переулке, 12. Загорелось помещение административного здания. По словам источника в экстренных службах, пожар произошел в подсобке на первом этаже. По уточненные данным, горел мусор.

Пожару был присвоен первый ранг сложности. Спасателям пришлось эвакуировать находящихся в здании людей через окна. Огонь распространился на площади 3 кв. метра. В настоящее время возгорание ликвидировано. По предварительным данным, никто не пострадал.