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В административном здании в Хамовниках произошел пожар

Пожар произошел в столичном районе Хамовники. Людей пришлось эвакуировать через окна. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Возгорание произошло в Пречистенском переулке, 12. Загорелось помещение административного здания. По словам источника в экстренных службах, пожар произошел в подсобке на первом этаже. По уточненные данным, горел мусор.

Пожару был присвоен первый ранг сложности. Спасателям пришлось эвакуировать находящихся в здании людей через окна. Огонь распространился на площади 3 кв. метра. В настоящее время возгорание ликвидировано. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее утром еще один пожар произошел в жилом доме на юго-западе Москвы. В результате возгорания погиб ребенок 2013 года рождения, пострадали еще как минимум восемь человек.

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