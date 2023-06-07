В московском парке задержали двух запускавших БПЛА мужчин

В Москве задержали двух 37-летних мужчин, запускавших беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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По данным канала, инцидент произошел в Битцевском парке. Силовики изъяли у фигурантов коптер Happymodel Crux с камерой и VR-очки Skyzone.

Задержанных доставили в полицейский отдел. Они заявили, что запускали БПЛА ради развлечения. При этом в Москве на данный момент запрещен запуск беспилотников. По факту произошедшего проводится проверка.