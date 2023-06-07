Эксперт: Прорыв дамбы на Каховской ГЭС навредит экосистеме поймы Днепра

Прорыв дамбы на Каховской гидроэлектростанции грозит всей экосистеме поймы Днепра, сообщает ТАСС со ссылкой на эксперта РАН, океанолога, гидрофизика Сергея Станичного.

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По его словам, речь идет об огромных объемах воды, которая движется к Черному морю. Эксперт указал, что будет вымываться грязь «и все, что угодно». Все это затем вынесет в Днепро-Бугский лиман.

Станичный считает, что после этого произойдет экологическая катастрофа. Пойма Днепра будет залита, погибнет много птенцов, животных, которые обитают в пойме. Эксперт ожидает очень сильный удар по экосистеме.

Отмечается, что одним из факторов для оценки последствий прорыва дамбы является снижение уровня воды в Каховском водохранилище. Объем воды не может быть спущен при обычных условиях — это уровень около 11 метров.