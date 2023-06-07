Эксперт: Прорыв дамбы на Каховской ГЭС навредит экосистеме поймы Днепра

Эксперт заявил, что прорыв дамбы на Каховской ГЭС навредит экосистеме поймы Днепра
Прорыв дамбы на Каховской гидроэлектростанции грозит всей экосистеме поймы Днепра, сообщает ТАСС со ссылкой на эксперта РАН, океанолога, гидрофизика Сергея Станичного.
По его словам, речь идет об огромных объемах воды, которая движется к Черному морю. Эксперт указал, что будет вымываться грязь «и все, что угодно». Все это затем вынесет в Днепро-Бугский лиман.
Станичный считает, что после этого произойдет экологическая катастрофа. Пойма Днепра будет залита, погибнет много птенцов, животных, которые обитают в пойме. Эксперт ожидает очень сильный удар по экосистеме.
Отмечается, что одним из факторов для оценки последствий прорыва дамбы является снижение уровня воды в Каховском водохранилище. Объем воды не может быть спущен при обычных условиях — это уровень около 11 метров.
Подчеркивается, что проблемы с водоснабжением коснутся всех городов по разные стороны Каховского водохранилища. Говорить о последствии и ущербе от подрыва дамбы на ГЭС можно будет через два-три дня.