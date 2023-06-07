$81.25-0.0886.95-0.08

Эксперт заявил, что прорыв дамбы на Каховской ГЭС навредит экосистеме поймы Днепра

Прорыв дамбы на Каховской гидроэлектростанции грозит всей экосистеме поймы Днепра, сообщает ТАСС со ссылкой на эксперта РАН, океанолога, гидрофизика Сергея Станичного.

Эксперт: Прорыв дамбы на Каховской ГЭС навредит экосистеме поймы Днепра
©  Администрация города Затопленный центр Новой Каховки

По его словам, речь идет об огромных объемах воды, которая движется к Черному морю. Эксперт указал, что будет вымываться грязь «и все, что угодно». Все это затем вынесет в Днепро-Бугский лиман.

Станичный считает, что после этого произойдет экологическая катастрофа. Пойма Днепра будет залита, погибнет много птенцов, животных, которые обитают в пойме. Эксперт ожидает очень сильный удар по экосистеме.

Отмечается, что одним из факторов для оценки последствий прорыва дамбы является снижение уровня воды в Каховском водохранилище. Объем воды не может быть спущен при обычных условиях — это уровень около 11 метров.

Подчеркивается, что проблемы с водоснабжением коснутся всех городов по разные стороны Каховского водохранилища. Говорить о последствии и ущербе от подрыва дамбы на ГЭС можно будет через два-три дня.

3
Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители