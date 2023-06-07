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Россиянка избила беременную женщину на глазах у прохожих и попала на видео

В Сургуте женщина избила беременную россиянку после вопроса о том, почему на ее дочь напали с кулаками. Происшествие попало на видео, его публикует Telegram-канал Ural Mash.

Россиянка избила беременную женщину на глазах у прохожих
© Lenta.ru

На кадрах видно, как беременная женщина подходит к незнакомке, чей сын обидел ее дочь, и спрашивает, почему так произошло. В ответ на это женщина бросается на беременную и начинает ее избивать. На происходящее обращают внимание прохожие, они начинают разнимать потасовку.

По данным авторов канала, на детской площадке в российском городе бегал мальчик, который обижал всех вокруг. За ребят решила заступиться одна из девочек — в ответ на это агрессивный ребенок пнул ее в живот и ударил по лицу.

Когда мать девочки подошла к матери обидчика, та повалила беременную россиянку на землю, таскала за волосы и пинала ногами. Женщина находится на 13-й недели беременности, после нападения у нее оказался вырван ноготь и травмирована нога. Россиянка попала в больницу из-за угрозы выкидыша.

Ранее в Кировской области обрил, облил зеленкой, избил беременную подругу и сел на пять лет. Суд установил, что с октября 2022 года мужчина проживал с 22-летней женщиной, при этом он неоднократно применял к ней физическую силу.

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