Россиянка избила беременную женщину на глазах у прохожих

В Сургуте женщина избила беременную россиянку после вопроса о том, почему на ее дочь напали с кулаками. Происшествие попало на видео, его публикует Telegram-канал Ural Mash.

© Lenta.ru

На кадрах видно, как беременная женщина подходит к незнакомке, чей сын обидел ее дочь, и спрашивает, почему так произошло. В ответ на это женщина бросается на беременную и начинает ее избивать. На происходящее обращают внимание прохожие, они начинают разнимать потасовку.

По данным авторов канала, на детской площадке в российском городе бегал мальчик, который обижал всех вокруг. За ребят решила заступиться одна из девочек — в ответ на это агрессивный ребенок пнул ее в живот и ударил по лицу.

Когда мать девочки подошла к матери обидчика, та повалила беременную россиянку на землю, таскала за волосы и пинала ногами. Женщина находится на 13-й недели беременности, после нападения у нее оказался вырван ноготь и травмирована нога. Россиянка попала в больницу из-за угрозы выкидыша.